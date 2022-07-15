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Озвучены гендерные различия в лечении депрессии

Biological Psychiatry: выявлен молекулярный механизм возникновения депрессии у женщин

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе, Принстонского университета и Университета Лаваля озвучили гендерные различия в механизме восприятия терапии депрессии. Выводы работы опубликованы в Biological Psychiatry.

В экспериментах на мышах специалисты выявили, что у женщин за развитие депрессии отвечает ген Rgs2, ответственный за экспрессию g-белка-2 (на который воздействуют антидепрессанты). Затем исследователи увеличили количество этого белка, что привело к минимизации стресса. Такие результаты проиллюстрировали молекулярный механизм, наблюдаемый у пациентов с депрессией. Снижение уровня g-белка-2 в организме способно увеличить симптомы психических заболеваний, трудно поддающихся лечению. Данные работы соотносятся с более ранними исследованиями, где выяснилось, что на возникновение депрессивного расстройства у женщин и мужчин влияют разные гены.

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