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Спорт

Оставшегося без клуба Дзюбу обвинили в любви к деньгам

Бывший футболист Анзор Кавазашвили обвинил Артема Дзюбу в любви к деньгам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ветеран сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о российском нападающем Артеме Дзюбе, который остался без клуба. Об этом сообщает Sport24.

81-летний эксперт обвинил форварда в любви к деньгам. По версии Кавазашвили, именно желание как можно больше заработать мешает 33-летнему игроку найти новую команду. «Артем пытается выбить как можно больше денег у своего будущего работодателя. Видимо, ценник он на себя повесил огромный, если до сих пор никто не решился удовлетворить его запросы», — подытожил он.

12 июля стало известно, что Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина». Как отмечалось, речи о переходе в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не идет. Нападающий присоединился к казанцам ради поддержания формы.

В июне сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны турецкого «Галатасарая». Форвард покинул «Зенит» в мае.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям в «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».

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