Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Участник СВО на Украине жил с осколком мины в сердце

Новосибирские врачи удалили из сердца участника СВО на Украине осколок мины

Фото: Правительство Новосибирской области

Участник специальной военной операции (СВО) России на Украине во время выполнения боевой задачи получил ранение, после которого жил с осколком мины в сердце. Об этом сообщается на официальном портале правительства Новосибирской области.

Как именно осколок разорвавшегося снаряда попал в сердце военного, неизвестно, отмечают власти. По одной из версий, сначала он оказался в яремной вене на шее, после чего с током крови добрался до правого сердечного желудочка.

Военного доставили в новосибирский кардиологический диспансер, где врачи провели операцию прямо на бьющемся сердце пациента. «В месте будущего разреза заранее наложили круговой, так называемый кисетный шов. Через небольшой разрез стенки сердца хирург захватил и достал подвижный металлический фрагмент и тут же стянул края отверстия, чтобы не началось кровотечение», — рассказали власти.

Операция прошла успешно, осколок мины удалось извлечь.

Ранее сообщалось, что врачи извлекли из желудка пациента гвозди, камни, осколки стекла и другие посторонние предметы.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Италии заявил о поданной на блюде для Путина голове Драги
Обвиняемого в многомиллиардной афере москвича экстрадировали из Черногории
В ДНР сообщили о смерти британского наемника в плену
РФС отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию на отстранение россиян
Избиение россиянина из-за длины волос попало на видео
Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера России
Троих россиян осудят за похищение и убийство предпринимателя
Польша решила купить у США списанные танки Abrams
«Массовое побоище» во дворе подмосковного ЖК попало на видео
В России анонсировали новые ответные санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.