Участник СВО на Украине жил с осколком мины в сердце

Новосибирские врачи удалили из сердца участника СВО на Украине осколок мины

Участник специальной военной операции (СВО) России на Украине во время выполнения боевой задачи получил ранение, после которого жил с осколком мины в сердце. Об этом сообщается на официальном портале правительства Новосибирской области.

Как именно осколок разорвавшегося снаряда попал в сердце военного, неизвестно, отмечают власти. По одной из версий, сначала он оказался в яремной вене на шее, после чего с током крови добрался до правого сердечного желудочка.

Военного доставили в новосибирский кардиологический диспансер, где врачи провели операцию прямо на бьющемся сердце пациента. «В месте будущего разреза заранее наложили круговой, так называемый кисетный шов. Через небольшой разрез стенки сердца хирург захватил и достал подвижный металлический фрагмент и тут же стянул края отверстия, чтобы не началось кровотечение», — рассказали власти.

Операция прошла успешно, осколок мины удалось извлечь.

Ранее сообщалось, что врачи извлекли из желудка пациента гвозди, камни, осколки стекла и другие посторонние предметы.