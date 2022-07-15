В России анонсировали новые ответные санкции

Глава Минпромторга анонсировал контрсанкции в ряде отраслей промышленности

Россия готовит новые ответные санкции, которые затронут ряд отраслей промышленности. С анонсом контрсанкций выступил глава Минпромторга Денис Мантуров, чью кандидатуру Госдума утвердила на должность вице-премьера, пишет РИА Новости.

Ранее, выступая перед депутатами, Мантуров заявил, что Россия должна отказаться от рыночной промышленной политики и перейти на путь обеспечения технологического суверенитета. По его словам, зарубежное оборудование и техника скоро должны быть вытеснены российскими разработками.

Он пообещал в том числе ускорить возрождение производства в электронном машиностроении и оперативную сертификацию отечественных самолетов. Однако, отметил Мантуров, в ближайшее время российскую обрабатывающую промышленность ждут трудные времена.

Кандидатура Мантурова на пост вице-премьера была внесена 12 июля, перед этим указом президента число вице-премьеров было увеличено с 10 до 11.