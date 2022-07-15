Путин проведет совещание с Совбезом

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза 15 июля

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что другие встречи у Путина в этот день будут непубличными.

27 июня глава государства назначил нового помощника замглавы Совбеза — им стал Михаил Михеев.

22 июня Путин с членами Совбеза обсудил подготовку к выборам, которые состоятся в единый день голосования 11 сентября.