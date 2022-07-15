Россиянин пойдет под суд за избиение отца до смерти
В Воронежской области суд рассмотрит дело 44-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 67-летнего отца. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, в ночь на 2 февраля на улице Песчаная поселка Желдаевка Верхнехавского района пьяные мужчины поссорились в сарае. Фигурант жестоко избил отца руками и ногами по всему телу, отчего тот скончался на месте.
Причиной смерти стала травма груди с повреждением легкого.
Правоохранители задержали мужчину в тот же день и возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он полностью признал свою вину.
Ранее сообщалось, что в Тверской области россиянин забил отца до смерти и снял убийство на камеру.