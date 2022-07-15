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Россиянин пойдет под суд за избиение отца до смерти

В Воронежской области под суд пойдет мужчина, избивший до смерти своего отца

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Воронежской области суд рассмотрит дело 44-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 67-летнего отца. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 2 февраля на улице Песчаная поселка Желдаевка Верхнехавского района пьяные мужчины поссорились в сарае. Фигурант жестоко избил отца руками и ногами по всему телу, отчего тот скончался на месте.

Причиной смерти стала травма груди с повреждением легкого.

Правоохранители задержали мужчину в тот же день и возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Тверской области россиянин забил отца до смерти и снял убийство на камеру.

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Екатерина Власова
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