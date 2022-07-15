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Фанаты обругали нижнее белье бренда Решетовой словами «дешево и ужасно»

Поклонники раскритиковали новую коллекцию нижнего белья бренда модели Анастасии Решетовой

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова показала в сети новую коллекцию нижнего белья своего бренда geisha_underwear, которую фанаты обругали словами «дешево и ужасно». Соответствующие кадры и комментарии появились у нее в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных снимках позировали манекенщицы в одежде указанной марки. Они продемонстрировали несколько комплектов трусов и бюстгальтеров разных цветов, в том числе красного, черного, белого и розового. При этом некоторые изделия оказались прозрачными.

В свою очередь юзеры не оценили дизайн нижнего белья, отметив, что оно выглядит безвкусно. «Никак, абсолютно ноль стиля», «Трусы будто на китайском рынке за два рубля», «Что здесь красивого? Никогда бы такое не надела, вкуса ноль!», «Безвкусно и дешево, ужасно», «Это кто-то покупает? Кто эти нитки придумал?», «Не хочу обижать, но выглядит дешево», «Зачем принимать ислам и держать пост? Чтобы потом выложить вот это?» — прокомментировали они.

В июне Решетова поделилась новыми снимками и вызвала споры в сети. На опубликованных фото 26-летняя знаменитость предстала перед камерой в облегающем белом платье с декольте. Свой образ манекенщица дополнила массивными кольцами и колье на цепочке из серебра. Поклонники не оценили внешний вид звезды и отметили, что ее внешность сильно изменилась. «Настя, куда пропал ваш нос?», «Ну вот, зачем нос отпилила?» — поинтересовались они.

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Карина Черных
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