Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 5 июля упал ниже 57 рублей, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 13:58 он скорректировался до 57,1 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро опустился на 57,3 рубля. Рубль продолжает укрепляться на фоне значительного торгового профицита, а также корректировки цен на нефть, которые вновь превысили 100 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи продолжает снижение, опустившись до уровня конца февраля. По состоянию на 15 июля он торгуется на уровне 2 091 пункта, растеряв за последние три недели 350 пунктов.

Российские власти последние полтора месяца пытаются справиться с проблемой излишне крепкого рубля с помощью ослаблений административных ограничений и требований продаж рублевой выручки. Текущий курс значительно сокращает рублевые доходы экспортеров и несет угрозу для бюджета. Кроме того, часть производств становится невыгодной.

На этой неделе глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к практике восьмилетней давности и возродить систему предсказуемости курса. До этого он не исключал, что власти воспользуются валютными интервенциями для удешевления национальной валюты.