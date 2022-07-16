Покинувший КХЛ финский клуб объяснил информацию о проблемах из-за России

Финский хоккейный клуб «Йокерит» заявил, что у него нет никаких связей с Россией

Финский клуб «Йокерит», покинувший Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в прошлом сезоне, объяснил информацию о проблемах с вступлением в Финскую хоккейную лигу из-за связей с Россией. Об этом сообщает Iltalehti.

Исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен заявил, что клуб работает над тем, чтобы обновиться. Он подчеркнул, что Яри Курри, являющийся президентом «Йокерита» со времен выступления команды в КХЛ, сам несет ответственность за вопросы собственности. «Клуб полностью принадлежит Курри. Я больше не вижу у нас никаких связей с Россией», — добавил Кауханен.

13 июля президент Финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунен заявил, что у «Йокерита» возникли проблемы со вступлением в организацию. По его мнению, команде необходимо избавиться от финансовых и имущественных связей с КХЛ.

5 апреля «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в КХЛ. В заявлении клуба также говорилось, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров лиги.