Россия поставит вертолеты на сумму более 200 миллиардов рублей

РИА Новости: «Рособоронэкспорт» поставит вертолеты на сумму более 200 миллиардов рублей

«Рособоронэкспорт» поставит вертолеты иностранным заказчикам на сумму более чем 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, российские вертолеты востребованы на мировом рынке благодаря, в частности, «доказанной эффективности и высокой надежности». Чемезов заявил, что портфель заказов на поставки продукции вертолетов из России превысил сумму 200 миллиардов рублей.

Чемезов подчеркнул, что спрос на отечественные вертолеты остается стабильным «даже в текущей геополитической ситуации». Глава госкорпорации не стал уточнять, какие именно страны собираются закупить российские вертолеты. В «Ростехе» лишь уточнили, что Ми-171Е отправятся «иностранному заказчику».

Ранее стало известно, что Россия запретит Чехии и Болгарии ремонтировать военные вертолеты для Украины. Вертолеты Ми-17 (модификация Ми-8) российского производства на Украину поставляют США.