Инцидент с чеченскими всадниками у границ Дагестана получил продолжение

Суд в Пятигорске вернул в Дагестан жалобу на постановление из-за чеченского конного похода

Пятый кассационный суд в Пятигорске вернул в Верховный суд Дагестана жалобу жителя республики Махмуда Давлетгереева на постановление за нарушение порядка проведения общественных мероприятий. О получившем продолжение инциденте с конным походом чеченских всадников на могилу Байсангура Беноевского пишет «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По данным следствия, Давлетгереев 3 апреля 2021 года с другими участниками похода нарушил порядок проведения шествия, приняв участие в публичном мероприятии у кладбища в селе Новокули Новолакского района Дагестана. В протоколе сказано, что всадники выкрикивали лозунг: «Наша земля, Ауховский район, на своей земле нам не нужно никакого разрешения на проведение шествия».

Обвиняемый в суде свою вину отрицал — по его словам, он участвовал в религиозном мероприятии на могиле Байсангура Беноевского и лозунгов не выкрикивал. В июне 2021-го Новолакский суд Дагестана признал Давлетгереева невиновным, однако это постановление отменил Верховный суд республики. В ноябре суд первой инстанции назначил обвиняемому минимальный по данной части статьи штраф — 10 тысяч рублей, на что сторона защиты подала апелляционную жалобу, оставшуюся без рассмотрения. После этого адвокаты направили жалобу в кассационный суд в Пятигорске.

Инцидент со всадниками произошел в начале апреля 2021 года. Около 30 жителей Чечни прибыли верхом в село Ярык-Су к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому. Всадников, передвигавшихся с криками «Ахмат — сила», остановила дагестанская полиция. Администрация Новолакского района объяснила произошедшее тем, что конный поход не был согласован.

После случившегося председатель парламента Чечни Магомед Даудов раскритиковал главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова. На встрече, прошедшей в Кизляре, присутствовали представители чеченской стороны и руководитель администрации главы Дагестана и правительства Владимир Иванов. Даудов обвинил администрацию Кизляра в конфликте между чеченской и дагестанской сторонами.