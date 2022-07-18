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Раскрыта личность возможного убийцы директора интерната в Кабардино-Балкарии

В КБР следователи установили личность подозреваемого в убийстве директора интерната

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Предполагаемый убийца директора и сотрудника психоневрологического интерната в Кабардино-Балкарии — 43-летний Альберт Мамбетов, в настоящий момент его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Личность подозреваемого раскрывает Telegram-канал издания Baza.

Преступление было совершено утром 18 июля в селе Яникой Чегемского района. Мужчина пришел в интернат в камуфляжной форме под предлогом устройства на работу в качестве охранника, после чего застрелил 43-летнего директора учреждения Мурата Балова и 45-летнего начальника охраны Басарби Хурзокова.

Как ранее рассказал «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мурат Багов, по факту двойного убийство было возбуждено уголовное дело. Назначены судебные экспертизы и проведен осмотр места происшествия.

12 июля стало известно, что в интернате в Челябинской области умер ребенок-инвалид, который рассказал о наличии в учреждении отдельной комнаты для избиения детей.

Елизавета Новикова
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