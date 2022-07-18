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В кризисе на Украине увидели «большую игру»

Лавров: украинский кризис предстает как «большая игра» по сценарию Бжезинского

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Украинский кризис предстает как «большая игра» по сценарию, продвигавшемуся еще Збигневом Бжезинским во времена президентства Картера. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для «Известий».

«Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой», — указал он.

Также, считает дипломат, частью инсценировки следует считать появление президента Украины Владимира Зеленского на любом хоть сколь-нибудь заметном международном мероприятии. «Он произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное — ему бьют по рукам, заставляя сдать назад», — отметил Лавров.

10 июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о возможности мирного разрешения ситуации на Украине. Однако, по его словам, мирный путь решения конфликта будет невыгодным для США и их партнеров. «Эти политики не думают о будущем, им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал», — считает он.

Также Володин предупредил, что нежелание Киева говорить о мире ухудшает перспективы сохранения украинской государственности. При этом, по словам парламентария, отказ руководства Украины от мирных переговоров не повлияет на планы и действия России.

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Марина Совина
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