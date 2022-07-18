В кризисе на Украине увидели «большую игру»

Лавров: украинский кризис предстает как «большая игра» по сценарию Бжезинского

Украинский кризис предстает как «большая игра» по сценарию, продвигавшемуся еще Збигневом Бжезинским во времена президентства Картера. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для «Известий».

«Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой», — указал он.

Также, считает дипломат, частью инсценировки следует считать появление президента Украины Владимира Зеленского на любом хоть сколь-нибудь заметном международном мероприятии. «Он произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное — ему бьют по рукам, заставляя сдать назад», — отметил Лавров.

10 июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о возможности мирного разрешения ситуации на Украине. Однако, по его словам, мирный путь решения конфликта будет невыгодным для США и их партнеров. «Эти политики не думают о будущем, им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал», — считает он.

Также Володин предупредил, что нежелание Киева говорить о мире ухудшает перспективы сохранения украинской государственности. При этом, по словам парламентария, отказ руководства Украины от мирных переговоров не повлияет на планы и действия России.