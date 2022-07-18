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Кремль высказался о кандидатах в премьер-министры Великобритании

Песков: кандидаты в премьеры Британии не могут похвастаться дипломатической сдержанностью

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Кандидаты в премьер-министры Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Безусловно, мы эти высказывания и заявления тщательно фиксируем», — так пресс-секретарь президента ответил на слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что она была готова вызвать на разговор Владимира Путина.

Ранее Трасс пообещала, что, если ее выберут премьер-министром Великобритании, она встретится с российским лидером на саммите G20, вызовет его на разговор и «осадит». В свою очередь, глава МИД России Мария Захарова заявила, что «осаждалка с вызывалкой не выросли».

Кроме того, первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сравнил министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с главным героем мультфильма «Храбрый заяц». По словам сенатора, Трасс заочно огрызается на всех российских лидеров, а при встрече поджимает хвост.

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Сергей Истомин
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