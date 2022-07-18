Названа критическая ошибка при чистке iPhone

Mashable: эксперты попросили не чистить iPhone с помощью металлических предметов и спирта

Специалисты предостерегли пользователей смартфонов Apple от использования спирта при чистке телефонов. Об этом сообщает издание Mashable.

По словам авторов, многие владельцы аппаратов Apple применяют металлические предметы — специалисты назвали выбор скрепок и иголок критической ошибкой. Энтузиасты объяснили, что таким образом можно легко повредить iPhone или вызвать замыкание. Журналисты рекомендовали воспользоваться иными инструментами для того, чтобы очистить смартфон от налипшей пыли или грязи.

Также в материале говорится, что технику нельзя чистить с помощью спирта. «Хотя медицинский спирт испаряется быстрее, чем вода, любые жидкости для очистки внутренностей телефонов не подходят», — отметили авторы. Также для очистки динамиков и зарядного порта iPhone не рекомендуется использовать баллончики со сжатым воздухом — грязь может еще глубже забиться в отверстиях.

Журналисты издания обратились к официальной информации и выяснили, что для очистки iPhone Apple рекомендует применять щетки с мягкой щетиной. «Убедитесь, что щетка чистая и сухая», — отметили представители американской компании.

В апреле 2021 года журналисты издания BGR рассказали, что освобождение памяти смартфона позволит ускорить работу девайса. Одним из самых простых способов освободить место в памяти специалисты назвали удаление фотографий и видео из СМС.