«Динамо» нашло способ удержать легионеров

Легионеры «Динамо» подписали документ об отказе покидать клуб

Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что в клубе нашли способ удержать легионеров в ответ на новое положение Международной федерации футбола (ФИФА), которое позволило иностранным игрокам прерывать контракты с российскими клубами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Гафин отметил, что некоторые легионеры клуба подписали особый документ, где зафиксирован их отказ покидать «Динамо». Он не стал раскрывать имена игроков. Вместе с этим, Гафин отметил, что подобное положение ФИФА ставит клубы в беззащитное положение.

10 июля стало известно, что украинский защитник Иван Ордец приостановил контракт с «Динамо». Игрок перебрался в немецкий «Бохум». До этого клуб покниул украинский тренер Андрей Воронин.

ФИФА отстранила российские клубы и сборные от участия в международных стартах. Иностранным футболистам позволили прерывать контракты с российскими командами, чтобы не оказаться в изоляции.