Эрдоган прибыл в Иран для встречи с Путиным

Газета Star: Эрдоган прибыл в Иран для встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Иран для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила турецкая газета Star.

«Эрдогана приветствовали в международном аэропорту Мехрабад министр нефти Ирана Джавад Оуджи, генеральный менеджер протокола аппарата президента Ирана Реза Нагипур, посол Ирана в Анкаре Мохаммед Феразменд, посол Турции в Тегеране Дерья Орс, а также сотрудники посольства», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Путин проведет двусторонние переговоры с Эрдоганом в ходе визита в Иран, запланированного на 18-19 июля. Помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что на встрече лидеры двух стран собираются обсудить проблему вывоза украинского зерна из страны.

11 июля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили украинский кризис. В канцелярии турецкого президента сообщили, что также «обсуждалась ситуация в Сирии и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море».