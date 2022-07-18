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Садовод назвала способ вырастить красивые гортензии с помощью червей

Садовод Слейтер: земляные черви полезны гортензиям, потому что удобряют и рыхлят почву

Фото: Erkki Makkonen / Shutterstock

Черви полезны для гортензий, потому что удобряют и рыхлят почву, рассказала садовод Анджела Слейтер. Свой способ вырастить красивые гортензии с помощью дождевых (земляных) червей она назвала в беседе с Express.

Слейтер предложила завести на участке червей, которые, создавая туннели в земле, будут поддерживать зернистую структуру почвы. «Это позволяет корням гортензии свободнее расти и получать доступ к большему объему питательных веществ», — сказала она. Кроме того, продолжила садовод, рыхление почвы червями обеспечивает свободный доступ воздуха и способствует росту полезных для цветов бактерий.

Питаясь разлагающимися органическими веществами животного и растительного происхождения, дождевые черви вырабатывают так называемый вермикомпост (биогумус) и таким образом удобряют почву легко усваиваемыми растениями веществами, пояснила Слейтер.

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Специалистка заключила, что обилие дождевых червей позволит вырастить здоровые и красивые гортензии с множеством цветов и здоровыми листьями.

Ранее садоводы рассказали, что для выращивания эффектных, красивых гортензий цветы нужно поливать редко, но глубоко. Садоводы напомнили, что эти растения живут до четырех лет и в первые два года нуждаются во внимательном уходе.

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Александра Лисица
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