Садовод назвала способ вырастить красивые гортензии с помощью червей

Садовод Слейтер: земляные черви полезны гортензиям, потому что удобряют и рыхлят почву

Черви полезны для гортензий, потому что удобряют и рыхлят почву, рассказала садовод Анджела Слейтер. Свой способ вырастить красивые гортензии с помощью дождевых (земляных) червей она назвала в беседе с Express.

Слейтер предложила завести на участке червей, которые, создавая туннели в земле, будут поддерживать зернистую структуру почвы. «Это позволяет корням гортензии свободнее расти и получать доступ к большему объему питательных веществ», — сказала она. Кроме того, продолжила садовод, рыхление почвы червями обеспечивает свободный доступ воздуха и способствует росту полезных для цветов бактерий.

Питаясь разлагающимися органическими веществами животного и растительного происхождения, дождевые черви вырабатывают так называемый вермикомпост (биогумус) и таким образом удобряют почву легко усваиваемыми растениями веществами, пояснила Слейтер.

Специалистка заключила, что обилие дождевых червей позволит вырастить здоровые и красивые гортензии с множеством цветов и здоровыми листьями.

Ранее садоводы рассказали, что для выращивания эффектных, красивых гортензий цветы нужно поливать редко, но глубоко. Садоводы напомнили, что эти растения живут до четырех лет и в первые два года нуждаются во внимательном уходе.