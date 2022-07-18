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Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа после свадьбы

Певица Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа после свадьбы с актером Беном Аффлеком

Фото: @jlo

Американская певица Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа после свадьбы с голливудским актером Беном Аффлеком. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На опубликованном снимке 52-летняя знаменитость лежит в постели, держа в руке мобильный телефон. При этом на фото видно, что на ее лице полностью отсутствует мейкап. Кроме того, поп-исполнительница продемонстрировала на безымянном пальце левой руки обручальное кольцо.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать ей в комментариях не только комплименты, но и поздравления с днем свадьбы. «Какая красивая и счастливая», «Поздравляем! Миссис Аффлек выглядит самой счастливой», «Невероятная», «Натуральная красотка», «Отлично выглядишь!» — писали они.

17 июля стало известно о тайной свадьбе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. По информации издания, церемония прошла в округе Кларк, штат Невада.

В июне Дженнифер Лопес прошлась по улице в пижаме за десятки тысяч рублей. Поп-исполнительница опубликовала видео, в котором она позирует напротив частного самолета. Знаменитость надела шелковую пижаму бренда Nahmias бежевого цвета с принтом в виде птиц, стоимость которой составляет 1500 долларов (80 тысяч рублей). Свой образ она дополнила туфлями на каблуках марки Gucci, а также розовыми очками и серьгами-кольцами.

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Мария Винар
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