Роспотребнадзор оценил риск завоза неизлечимой лихорадки в Россию

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза неизлечимой лихорадки Марбург в Россию

Риск завоза неизлечимой лихорадки Марбург в Россию на данный момент минимален, поскольку отсутствует прямое авиасообщение с Ганой, заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Представители Роспотребнадзора, оценивая недавние выявленные случаи заражения в Гане, указали, что продолжат контролировать ситуацию.

«Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лихорадка Марбург относится к группе опасных высококонтагиозных геморрагических лихорадок и представляет эпидемиологическую опасность на международном уровне.

Человек может заразиться вирусом Марбург от плодовых летучих мышей. Показатели летальности в прошлых вспышках варьировались от 24 до 88 процентов в зависимости от штамма вируса и ведения случаев, пояснили в российском ведомстве.

Известно, что первую смерть от вируса Марбург зафиксировали в Гвинее 10 августа 2021 года.