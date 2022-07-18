Петербуржцев предупредили о погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом местных жителей предупредила пресс-служба городской администрации.

По информации Росгидрометцентра, непогода на территории города ожидается с 22:00 19 июля до 6:00 20 июля. Местные власти просят жителей соблюдать осторожность.

11 июля синоптик Александр Колесов сообщал, что на Санкт-Петербург надвигается мощный циклон «Зельда». Он сопровождался ливнями, местами была гроза с градом и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

10 июля мощный ураган, ливень с грозой и градом обрушились на Москву. Из-за непогоды два человека погибли, еще 18 — пострадали.