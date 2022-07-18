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Австрия высказалась о планах вступить в НАТО

Канцлер Нехаммер: Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер . Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался о планах страны вступить в НАТО. Об этом сообщает Pravda.

По его словам, Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в Североатлантический альянс. «Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону», — пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО, и отметил, что планы страны о вступлении в альянс остались неизменны. «Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность», — сказал он.

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Марина Совина
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