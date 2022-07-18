В России заявили о «политическом самоубийстве» Евросоюза

Постпред России в Вене Ульянов заявил о «политическом самоубийстве» ЕС из-за США

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал стратегию следования инструкциям США политическим самоубийством Европейского союза (ЕС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter дипломата.

«Похоже, что ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания из Вашингтона», — написал Ульянов.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оспорил заявление некоторых стран Евросоюза о том, что введение антироссийских санкций было ошибкой. Он подчеркнул, что санкции были необходимы и их нужно расширять.

С июня этого года действует временный запрет на импорт российской нефти, но многие европейские страны остаются зависимыми от российского газа. Тем не менее, Боррель и большинство западных лидеров настаивают, что санкции нанесли значительный урон российской экономике и ситуация будет усугубляться, если Москва не выведет войска с территории Украины.