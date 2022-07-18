В Чечне объявили о комплектации полка «Север-Ахмат» бойцами с опытом в Сирии

Спикер Чечни Даудов объявил о комплектации полка «Север-Ахмат» бойцами с опытом в Сирии

В Чечне прошло первое построение недавно сформированного полка специального назначения «Север-Ахмат». Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель парламента республики Магомед Даудов.

«В складывающихся обстоятельствах, когда "коллективный Запад" противостоит России по всем фронтам, эта боевая структура очень востребована. Также, как и три укомплектованных батальона "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"», — объявил Даудов и добавил, что полк укомплектован бойцами, прошедшими боевые действия в Сирии и на Украине.

Он также подчеркнул, что в нынешних реалиях России нужны новые стратегические военные речения и предстоит провести множество изменений. «Без сомнения, новый полк усилит обороноспособность на южных рубежах страны. От врага в любой момент можно ожидать подлого удара. И упреждающие тактические меры попросту необходимы», — считает Даудов.

О комплектации полка ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат". Руководство Минобороны РФ очень своевременно приняло решение о создании этих подразделений», — подчеркнул он.