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Спорт

Американского гонщика-чемпиона зарезали на заправке

Американский гонщик Ист скончался от ножевых ранений, полученных на заправке в Калифорнии

Фото: Rusty Jarrett / Getty Images

Бывший американский автогонщик Бобби Ист скончался от ножевых ранений, полученных на заправке в Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, полиция прибыла на место происшествия, когда 37-летний чемпион был еще жив. Его доставили в больницу, где он умер.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину конфликта. Отмечается, что подозреваемый в нападении 27-летний Трент Уильям Миллсэп был застрелен при задержании. Ранее на него был выписан ордер на арест за нарушение условно-досрочного освобождения.

Ист выступал в гонках NASCAR с 2005 по 2008 год. Также он был трехкратным чемпионом серии USAC Silver Crown.

В сентябре 2021 года чемпиона мира по самбо среди юниоров Камолиддина Расулова зарезали во время ссоры в Узбекистане. Ему нанесли удары кухонным ножом в разные части тела.

Анастасия Борисова
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