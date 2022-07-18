Российский фигурист рассказал об угрозе смерти из-за работы с американкой

Российский фигурист Шебеко рассказал об угрозе смерти из-за работы в ледовом шоу в США

Бывший российский фигурист Вадим Шебеко рассказал об угрозе смерти из-за желания поработать с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Дороти Хэмилл в американском ледовом шоу. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен вспомнил, как в начале 90-х подписал контракт с ледовым цирком в Мексике, где его заметило американское ледовое передвижное шоу Ice Capades во главе с Хэмилл. Шебеко захотел разорвать контракт с цирком, однако мексиканцы не захотели отпустить его. «Я пытался бежать, а они буквально гнались за мной. Произошла автокатастрофа, и я едва выжил», — привел подробности Шебеко.

Фигурист добавил, что после завершения Ice Capades он продолжал выступать в различных других шоу, однако затем сосредоточился на тренерской работе в США. «Мои родители до сих пор живут в России», — подытожил он.

На данный момент под руководством Шебеко тренируется американская фигуристка Миа Калин. 13-летняя спортсменка на турнире Skate Milwaukee 14 июля исполнила два четверных тулупа.