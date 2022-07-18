Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае указали на «семь смертных грехов» НАТО

People's Daily назвала расизм и менталитет холодной войны среди «смертных грехов» НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО представляет собой огромную угрозу развитию мира на планете. Об этом заявил директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван в статье для газеты People's Daily.

По его мнению, необходимо, чтобы люди по всему миру проявляли бдительность в отношении деятельности НАТО. Автор статьи указал на «семь смертных грехов» Североатлантического альянса.

В первую очередь, он отметил явственное проявление расизма. По мнению Ивэй Вана, в Европе всегда преобладал менталитет «превосходства своей цивилизации». Так, несмотря на победу России во Второй мировой войне, Запад считает, что она проиграла в холодной войне. В качестве второго греха он назвал установку идеологии во главу угла. По мнению Ивэй Вана, НАТО является стратегическим инструментом США, при этом Вашингтон рассматривают Китай как стратегического противника.

В-третьих, блок всегда игнорирует нормы международного права. В частности, это проявляется в решении принять в состав альянса Финляндии. Четвертым грехом Ивэй Ван назвал реальную односторонность: НАТО заявляет, что действует только в соответствии с Уставом ООН, однако на деле потворствует США.

Кроме того, альянс продвигает блоковую политику, распространяет менталитет холодной войны и в действительности отклоняется от изначального желания обеспечить безопасность в Северной Атлантике, принимая участие в глобальной экспансии.

Ранее журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва раскрыл 10 лживых утверждений прошедшего в Мадриде саммита НАТО.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО
Россию заподозрили в планах сократить поставки по «Северному потоку»
Россияне заметили исчезновение людей определенного типажа
Экс-банкира ЦБ обвинили в захвате заложников
Илон Маск назвал условие для снижения стоимости электрокаров Tesla
Пьяный россиянин насмерть сбил четырех женщин
Названы идеальные позы для занятия сексом в летнюю жару
В Совфеде прокомментировали увольнение главы СБУ и генпрокурора Украины
Женщина арендовала жилье и обнаружила пикантную находку
Назван топ-5 болезней туристов на курортах России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.