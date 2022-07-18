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WSJ узнала о росте перевозок нефти из России до вступления в силу санкций

WSJ: владельцы танкеров из Европы наращивают перевозку нефти из России до санкций

Фото: Jorge Silva / Reuters

Владельцы танкеров в Европе стремятся максимально нарастить перевозки российской нефти перед вступлением в силу в декабре энергетических санкций против Москвы. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

Отмечается, что танкеры греческих компаний перевозят рекордные объемы топлива. Так, в мае и июне они заходили в российские порты 151 раз по сравнению с 89 за аналогичный период прошлого года. По данным брокеров, за два месяца они перевезли около половины объемов российской нефти.

Кроме того, резко возросли поставки в Азию. В частности, Китай почти удвоил потребление российской нефти в среднем до 1,13 миллиона баррелей в день в июне с 670 тысяч баррелей в день в феврале. Индия также увеличила закупки российский нефти.

Более того, высокий спрос на нефть на фоне конфликта на Украине привел к тому, что тарифы на ее транспортировку выросли в несколько раз. По данным издания, фрахтовые ставки танкеров среднего размера Aframax в среднем подорожали с 10 тысяч долларов в январе до около 40 тысяч долларов.

В июне Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев

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Ксения Назарова
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