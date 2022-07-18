Арест помощника главы МВД России по делу о злоупотреблениях признан законным

Мосгорсуд оставил под арестом помощника главы МВД России Умнова по делу о злоупотреблениях

Мосгорсуд признал законным арест помощника главы МВД России Сергея Умнова, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Постановление Басманного суда Москвы от 6 июля, избравшего полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября, оставлено в силе. Апелляционная жалоба защиты отклонена. Адвокаты Умнова просили отменить его арест.

6 июля Басманный суд, помимо Умнова, отправил в СИЗО экс-замначальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и старшего судебного пристава — начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву.

В СКР считают, что генерал-лейтенант Умнов и другие фигуранты дела якобы настойчиво рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Затем эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия. Жертвователи получали некоторые преференции от правоохранительных органов.

Эту информацию отчасти подтвердили в пресс-центре МВД России. Там отметили, что, по данным следствия, в 2016–2018 годах фигуранты дела приобретали на средства Фонда «имущество в целях личного использования».