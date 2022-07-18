В The Sims 4 появятся настройки выбора сексуальной ориентации

Разработчики The Sims 4 позволят выбрать сексуальную ориентацию персонажей

В обновлении игры The Sims 4 появятся настройки выбора сексуальной ориентации симов. Об этом сообщается на сайте Electronic Arts (ЕА).

В EA отметили, что позволят выбрать ориентацию симов, так как «ценят творчество, самопознание, инклюзивность и эксперименты». При создании персонажей игры можно будет выбрать несколько характеристик, которые будут определять их предпочтения в выборе партнеров.

«Чтобы определить романтическую ориентацию сима, просто выберите нужные пункты в любом сочетании (можно выбрать все или ни одного)», — отметили в компании. Когда симы, гендер которых не соответствует их параметрам, предлагает им романтические отношения, то могут получить отказ.

Также при создании персонажа появилась настройка, которая определяет гендер, с представителем которого сим может вступить в интимную близость. Симы можно будет сделать заинтересованными в разных гендерах либо задумать их асексуальными. Новые функции будут добавлены в The Sims 4 с помощью бесплатного обновления до конца июля.

В середине февраля разработчики игры The Sims 4 отказались выпускать в России дополнение с ЛГБТ-парой. Спустя несколько дней представители Electronic Arts сообщили, что изменили свое решение и все же собираются представить обновление для российских пользователей.