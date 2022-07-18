Захарова обвинила Киев в нежелании мира для Украины

Официальный представитель МИД России Захарова уличила Киев в нежелании мира для Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила киевские власти в нежелании мира для Украины из-за отказа от переговоров с Москвой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет вести переговоры с Москвой только «после ее поражения» на поле боя. Иные условия, отметил он, для республики не приемлемы.

«Ответ всем, кто упрекает Россию в "неведении переговоров с киевским режимом". Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению», — написала Захарова, обвинив украинские власти в том, что они не хотят мира для своей страны.

В России ранее заявляли, что не против вернуться к мирным переговорам с Украиной. При этом, как отметили в МИД РФ, встречи до сих пор не начались из-за неготовности президента республики Владимира Зеленского.