Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова обвинила Киев в нежелании мира для Украины

Официальный представитель МИД России Захарова уличила Киев в нежелании мира для Украины

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила киевские власти в нежелании мира для Украины из-за отказа от переговоров с Москвой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет вести переговоры с Москвой только «после ее поражения» на поле боя. Иные условия, отметил он, для республики не приемлемы.

«Ответ всем, кто упрекает Россию в "неведении переговоров с киевским режимом". Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению», — написала Захарова, обвинив украинские власти в том, что они не хотят мира для своей страны.

В России ранее заявляли, что не против вернуться к мирным переговорам с Украиной. При этом, как отметили в МИД РФ, встречи до сих пор не начались из-за неготовности президента республики Владимира Зеленского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объявил форс-мажор по поводу поставок в Европу
Российская школьница пожарила шашлыки и попала в больницу
Каллас вновь стала премьер-министром Эстонии
Выявлено воздействие прививок от COVID-19 на менструальный цикл
Дрейк подтвердил свое задержание полицией Швеции
В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России
Глава СВР Нарышкин прибыл в Ереван через три дня после визита директора ЦРУ
Названы три условия прекращения помощи США Украине
В Петербурге впервые устроили массовое караоке
В России заявили о падении доходов блогеров на 90 процентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.