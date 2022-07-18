В ЛНР заявили о руководящих расчетами HIMARS западных инструкторах

Марочко: расчетами РСЗО HIMARS руководят западные инструкторы

Всеми расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на земле руководят западные инструкторы, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.

По словам Марочко, у армии ЛНР есть достоверная информация, подтверждающая данный факт.

«Касаемо инструкторов — это реально подтвержденная информация из трех разных источников, следовательно, она является достоверной: действительно, все HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт», — заверил он, добавив, что целями РСЗО являются важные гражданские объекты.

Также офицер отметил, что Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в последнее время фиксирует массовое применение РСЗО HIMARS Вооруженными силами Украины (ВСУ).

О том, что инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня из НАТО руководят действиями украинских военных на земле ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат выразил надежду на то, что «среди европейцев остались ответственные политики», которые понимают, «какими последствиями это чревато».

Ранее в Пентагоне сообщили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. При этом общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиардов долларов с начала спецоперации России.