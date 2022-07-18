На Украине перестанут призывать еще одну категорию граждан

Верховная Рада приняла закон о запрете призыва родственников погибших в боевых действиях

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий призывать на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще одну категорию граждан. Об этом сообщает «Страна.ua».

Речь идет о мужчинах, чьи родственники погибли, участвуя в боевых действиях против российской армии. Их перестанут призывать после того, как законопроект пройдет три чтения и будет подписан президентом страны Владимиром Зеленским.

Отмечается, что инициативу поддержали 298 из 450 украинских депутатов.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации, которую продлили в мае до 23 августа.

5 июля был опубликован приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. Вскоре по поручению главы государства решение отменили.

