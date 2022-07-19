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Спорт

В Госдуме прокомментировали каминг-аут теннисистки Касаткиной

Депутат Свищев призвал поддержать совершившую каминг-аут российскую теннисистку Касаткину

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал каминг-аут теннисистки Дарьи Касаткиной, призвав людей сосредоточиться на профессиональных достижениях спортсменки, а не на ее личной жизни. Об этом сообщает Ura.Ru.

На публичное признание спортсменки депутат заметил, что это ее личное дело, рассказывать об этом общественности или нет. Он также положительно отозвался о спортивных результатах теннисистки и заявил, что у нее есть возможность подняться выше в рейтинге.

Свищев подчеркнул, что прежде всего относится к Касаткиной как к человеку, прославляющему российский спорт. Он добавил, что сейчас эта сфера переживает сложные времена, и в первую очередь теннисистке нужно сконцентрироваться на своих результатах. Депутат призвал болельщиков поддержать спортсменку, чтобы она хорошо играла.

Вскоре после своего каминг-аута Касаткина опубликовала фотографию в обнимку с российской фигуристкой Натальей Забияко, сопроводив снимок эмодзи с сердечком.

Ранее Касаткина сообщила о возможной смене спортивного гражданства. «С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — поделилась теннисистка.

Варвара Кузьмина
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