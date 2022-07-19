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Спорт

Роднина отреагировала на каминг-аут российской теннисистки Касаткиной

Ирина Роднина отказалась считать каминг-аут теннисистки Дарьи Касаткиной смелым поступком

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной совершить каминг-аут. Об этом сообщает Sport24.

Бывшая фигуристка отказалась считать этот поступок смелым. «Может, ей еще медаль дать за это? Устроили ажиотаж какой-то. Касаткина имеет право говорить все, что захочет. А в личную жизнь спортсменов лезть не нужно», — рассказала Роднина.

Ранее во вторник, 19 июля, о каминг-ауте Касаткиной высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отметила, что не осуждает и не поддерживает поступок теннисистки.

25-летняя Касаткина совершила каминг-аут 18 июля. Российская спортсменка заявила, что у нее есть девушка.

Алексей Гусев
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