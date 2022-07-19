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Зампостпреда России уличила ООН в искажении данных о ситуации на Кипре

Зампостпреда Евстигнеева уличила ООН в «подтасовке фактов» о снижении турпотока на Кипр

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Секретариат ООН искажает данные о причинах снижения турпотока на Кипр. Об этом сообщает ТАСС.

По словам зампостпреда, сообщения генсекретаря о том, что кризис на Украине привел к спаду турпотоков, прежде всего на Севере, а также к углублению «разрыва» и росту недоверия между общинами, не соответствует действительности.
Такой «анализ, как минимум, неточен», заверила она.

«Считаем, что подтасовка фактов Секретариатом может скорее навредить, чем принести пользу, а неуместные увязки не способны никак ускорить процесс кипрского урегулирования», — сказала Евстигнеева.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о вреде антироссийских санкций для экономики страны. «Особенно негативно влияет на туризм, банковское дело и экспорт услуг, с учетом наших связей с Россией в этих областях», — подчеркнул он. Политик подчеркнул, что остается оптимистом и надеется, что проблемы можно будет разрешить при помощи разумного управления финансами и экономикой.

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Марина Совина
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