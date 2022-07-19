Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

Песков заявил, что формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к встрече

У президента России Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит Группы двадцати (G20) в Индонезии. Формат его участия определят по мере приближения мероприятия. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Россия участвует во всех форматах саммита G20, и по мере приближения его сроков Кремль примет соответствующее решение, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала, что если ее выберут премьер-министром, она встретится с российским президентом на саммите G20, вызовет его на разговор и «осадит». В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «осаждалка с вызывалкой не выросли».

Кроме того, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сравнил министра иностранных дел Великобритании с героем мультфильма «Храбрый заяц». По словам сенатора, Трасс заочно огрызается на всех российских лидеров, а при встрече поджимает хвост.