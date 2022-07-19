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«Зенит» подписал контракт с Иваном из Бразилии

«Зенит» подписал контракт с бразильским вратарем Иваном Куарезмой

Фото: Евгений Асмолов / Футбольный клуб «Зенит»

«Зенит» подписал контракт с бразильским вратарем Иваном Куарезмой. Об этом сообщается на сайте клуба.

25-летний голкипер будет выступать за сине-бело-голубых на правах аренды. Он перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса».

Ранее стало известно, что «Зениту» удалось удержать бразильского полузащитника Вендела. Хавбек согласился на улучшенный контракт и отказался покидать чемпионата России.

Куарезма присоединился к «Кориантиансу» в начале 2022-го. Он успел дебютировать за команду, сыграв матч на ноль в рамках Кубка Либертадорес. До этого вратарь защищал цвета «Понте-Преты», в составе которого провел 112 матчей с 2016 по 2021 год.

Голкипер привлекался к играм за сборную Бразилии U-23. На его счету 11 матчей за национальную команду.

Николай Костюков
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