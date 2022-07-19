Россиянин вынес на участок гроб и начал мучить соседей похоронным маршем

Житель Орска вынес на участок гроб и начал круглосуточно мучить соседей похоронным маршем

Житель Орска Оренбургской области вынес на участок белый гроб и начал круглосуточно мучить соседей похоронным маршем. Видео с места опубликовали в группе «Подслушано Оренбург» во «ВКонтакте».

На появившихся в соцсети кадрах россиянка рассказывает, что ее сосед имеет необычный музыкальный вкус. По ее словам, мужчина ежедневно мучает окружающих одной и той же скорбной балладой. Кроме того, житель Орска по непонятным причинам держит на своем участке гроб.

Кроме того, рядом с домом россиянина располагается частная баня, посетители которой также недовольны выбором траурной композиции. Некоторые местные жители предполагают, что своими действиями он пытается отомстить владельцам бани.

Другие же считают, что любитель похоронного марша испытывает терпение окружающих из-за того, что недавно его бросила супруга.

Сотрудники правоохранительных органов знают о необычном увлечении жителя Орска и уже организовали проверку.

Ранее пролежавший несколько суток в гробу житель Зеленоградска рассказал о своих ощущениях. Мужчина называет себя Повелителем холода, так как большинство его экспериментов связаны с умением выдерживать низкие температуры.