Раскрыты подробности обсуждений Путина с президентом Ирана

Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Раиси экономику и использование нацвалют

Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонного саммита в Тегеране раскрыл подробности обсуждений с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Он сообщил, что стороны говорили об экономике и использовании национальных валют, передает РИА Новости.

«В беседе с президентом Ирана Раиси подробно обсуждали конкретные аспекты двухстороннего взаимодействия в политической и экономической областях. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетике, промышленности и транспорте», — указал глава государства.

Путин также добавил, что Москва и Тегеран договорились реализовывать крупные совместные проекты и активизировать расчеты между странами в национальных валютах.

19 июля в Тегеране начались трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Это первая личная встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса.

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