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Российский вратарь НХЛ отказался помогать Овечкину в достижении рекорда Гретцки

Российский вратарь НХЛ Шестеркин отказался помогать Овечкину в достижении рекорда Гретцки
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин. Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о том, сможет ли нападающий «Вашингтон Каэпиталс» Александр Овечкин побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги. Его слова приводит РБК.

Хоккеист отказался помогать Овечкину в достижении снайперского рекорда. При этом он подчеркнул, что верит в возможности соотечественника.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В прошлом сезоне он получил трофей «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю лиги.

Анастасия Борисова
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