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Раскрыты работы по российскому «Союз-5»

В РКЦ «Прогресс» установили теплоизоляцию на днища бака окислителя ракеты «Союз-5»

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости

В Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» в Самаре выполнили установку теплоизоляции на верхнее и нижнее днища бака окислителя ракеты «Союз-5». Выполненные в июне по перспективному средне-тяжелому носителю работы раскрыл «Роскосмос».

«Теплоизоляция на космической технике предназначена для обеспечения теплового режима внутри изделия», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что перед установкой теплоизоляции специалисты предприятия «разработали техническое задание для проектирования оснастки, рассчитали необходимое количество материалов для нанесения теплоизоляции и проработали технологию ее нанесения на крупногабаритные изделия — баки окислителя и горючего, верхний и межбаковый отсеки ракеты».

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В июне специалисты госкорпорации «Роскосмос» успешно испытали на прочность бак горючего для перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

В декабре 2021 года в РКЦ «Прогресс» заявили, что эскизный проект перспективной российской ракеты «Союз-5», предназначенной для замены украинского носителя «Зенит», завершен.

Первый пуск «Союза-5» (без РБ) с космодрома Байконур намечен на 2023 год.

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Иван Потапов
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