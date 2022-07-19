Госдеп США отреагировал на смерть британского наемника в ДНР

Нед Прайс: Госдеп огорчен и глубоко озабочен из-за смерти британского наемника в ДНР

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс выразил «глубокую озабоченность» из-за смерти находившегося в плену в Донецкой народной республике (ДНР) британского наемника Пола Ури. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури - британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла неуместным стремление Лондона нагнетать ситуацию вокруг смерти Ури. «С самого начала всей этой истории мы неоднократно указывали англичанам, что разговор о судьбе Ури следует вести с компетентными властями ДНР. Лондон тем не менее это проигнорировал, в частности, оставил без внимания возможность проведения переговоров о возвращении своего соотечественика», — указала она.

15 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти пленного британского наемника Пола Ури. По ее словам, причиной стало хроническое заболевание: в том числе у него был инсулинозависимый сахарный диабет. Как утверждает правозащитник, перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.