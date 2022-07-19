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Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора Венедиктовой

Фото: Николаев Иван / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, сообщает РИА Новости.

Зеленский решил снять генпрокурора с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Об увольнении Венедиктовой стало известно ранее. При этом замглавы офиса президента Андрей Смирнов заявлял, что речь идет об отстранении, а не увольнении.

Позднее решение президента прокомментировала сама Венедиктова. Она отметила, что не планирует его оспаривать и даст исчерпывающий комментарий, как только процесс урегулирования ситуации завершится.

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Антон Похиляк
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