Подлодка «Генералиссимус Суворов» впервые вышла на испытания в море

Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» впервые вышла на испытания в Белое море

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов», которую построили по модернизированному проекту 955А «Борей-А», вышла на заводские испытания в Белое море. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" впервые вышла с судоверфи "Севмаша" на заводские ходовые испытания в Белое море. В ходе них будут определены мореходные и эксплуатационные качества субмарины на соответствие проектным характеристикам», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, сколько времени займут испытания.

Собеседник агентства отметил, что после заводских испытаний АПЛ «Генералиссимус Суворов» пройдет государственные испытания с практической проверкой всех систем вооружения. «По имеющимся планам в боевой состав российского флота "Генералиссимус Суворов" должен войти до конца 2022 года», — добавил он.

Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

АПЛ проекта 955 предназначены для замены подлодок проектов 941 «Акула» и 677БДРМ «Дельфин». В январе подлодку «Генералиссимус Суворов» спустили на воду. Она является носителем баллистических ракет «Булава».

Ранее источник ТАСС сообщил, что серии атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень» могут увеличить.

В июне стало известно, что Тихоокеанский флот России получит подводные лодки «Магадан», «Князь Олег» и «Новосибирск» до конца 2022 года.