Букмекеры назвали фаворита в поединке Махачева и Оливейры за титул в UFC

Betonline назвал россиянина Ислама Махачева фаворитом в бою против Чарльза Оливейры в UFC

Платформа Betonline представила коэффициенты на противостояние россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Bloody Elbow.

Букмекеры назвали 30-летнего россиянина фаворитом в предстоящем поединке. Коэффициент на его победу установлен на отметке -255. Успех бразильца по оценке букмекеров маловероятен, коэффициент на его победу составляет +215.

16 июля стало известно, что Махачев получил шанс выиграть титул чемпиона UFC в легком весе. Он подерется за вакантный пояс с экс-чемпионом Оливейрой в Абу-Даби 22 октября.

Махачев одержал десять побед подряд в рамках UFC. Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул. Махачев долгое время тренировался вместе с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым — бывшим чемпионом UFC в легком весе.