Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Ференцварош
Сегодня
21:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Орландо Сити
Завтра
02:30 (Мск)
Арсенал Л
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Сити
Завтра
03:30 (Мск)
Америка
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
22 июля
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
ЦСКА
23 июля
15:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Оренбург
23 июля
17:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Спорт

Букмекеры назвали фаворита в поединке Махачева и Оливейры за титул в UFC

Betonline назвал россиянина Ислама Махачева фаворитом в бою против Чарльза Оливейры в UFC

Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Платформа Betonline представила коэффициенты на противостояние россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Bloody Elbow.

Букмекеры назвали 30-летнего россиянина фаворитом в предстоящем поединке. Коэффициент на его победу установлен на отметке -255. Успех бразильца по оценке букмекеров маловероятен, коэффициент на его победу составляет +215.

16 июля стало известно, что Махачев получил шанс выиграть титул чемпиона UFC в легком весе. Он подерется за вакантный пояс с экс-чемпионом Оливейрой в Абу-Даби 22 октября.

Махачев одержал десять побед подряд в рамках UFC. Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул. Махачев долгое время тренировался вместе с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым — бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Курский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на приграничный поселок
В России выявили максимальное с 2 мая число случаев COVID-19
Богатые россияне начали выезжать в другие страны для открытия счетов
Невеста купила свадебное платье за 200 тысяч рублей и возненавидела его
Samsung вернет бесплатный зарядник в комплект смартфонов
Политолог рассказал о контактах Сирии и Украины до разрыва отношений
Магадан обогнал Москву по предложению высоких зарплат
В Коми 14-летняя школьница заставила детей «заняться сексом» на игровой площадке
Рейтинг поддержки Байдена обновил антирекорд
Россиянам раскрыли бюджетный способ попасть в Италию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.