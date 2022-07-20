В Госдуме отреагировали на предложение финнов дать Федотову политическое убежище

Депутат Журова заявила, что причин для предоставления Федотову политического убежища нет

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировали на предложение члена парламента Финляндии и Государственного совета по спорту Тимо Хейнонена дать российскому хоккеисту Ивану Федотову политическое убежище. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

«Разве об этом убежище кто-то просил? Такие молодцы они, конечно! Политическое убежище дают, когда, по мнению пострадавшего человека, государство по отношению к нему как-то не право», — заявила Журова. Она посчитала, что причин для подобных предложений нет. По мнению депутата, западные политики провоцируют российских спортсменов на отъезд из России.

19 июля Хейнонен дал совет призванному в армию российскому хоккеисту Ивану Федотову. Политик заявил, что спортсмен мог бы обратиться за помощью к другим государствам. По его мнению, западные страны и Национальная хоккейная лига (НХЛ) могли бы предоставить ему политическое убежище.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы, где он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Хоккеист должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».

