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Спорт

В Госдуме отреагировали на предложение финнов дать Федотову политическое убежище

Депутат Журова заявила, что причин для предоставления Федотову политического убежища нет
Иван Федотов (на переднем плане)

Иван Федотов (на переднем плане). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировали на предложение члена парламента Финляндии и Государственного совета по спорту Тимо Хейнонена дать российскому хоккеисту Ивану Федотову политическое убежище. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

«Разве об этом убежище кто-то просил? Такие молодцы они, конечно! Политическое убежище дают, когда, по мнению пострадавшего человека, государство по отношению к нему как-то не право», — заявила Журова. Она посчитала, что причин для подобных предложений нет. По мнению депутата, западные политики провоцируют российских спортсменов на отъезд из России.

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19 июля Хейнонен дал совет призванному в армию российскому хоккеисту Ивану Федотову. Политик заявил, что спортсмен мог бы обратиться за помощью к другим государствам. По его мнению, западные страны и Национальная хоккейная лига (НХЛ) могли бы предоставить ему политическое убежище.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы, где он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Хоккеист должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».

Анастасия Борисова
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