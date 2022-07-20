Шубенков оценил критику украинской легкоатлетки Магучих в адрес Ласицкене

Сергей Шубенков заступился за Ласицкене, раскритикованную украинской легкоатлеткой Магучих

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков оценил критику украинской легкоатлетки Ярославы Магучих в адрес олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. Об этом сообщает Metaratings.

«Магучих говорит: "Они ничего не понимают". А Магучих в 20 лет понимает, как устроен мир? Если да, то она большая молодец», — заявил Шубенков. Он также заступился за Ласицкене и отметил, что та очень переживает по поводу происходящего на Украине.

19 июля Магучих одной фразой описала отношения с Ласицкене. «У меня больше нет кумира», — заявила легкоатлетка. Магучих также обратила внимание на то, что россиянка не поинтересовалась тем, как она живет после начала специальной военной спецоперации на Украине.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира. Магучих — бронзовый призер Олимпиады-2020. На ее счету также два серебра чемпионата мира.