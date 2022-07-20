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В ФИДЕ высказались о наказании для Карлсена за отказ играть с Непомнящим

Глава ФИДЕ Дворкович заявил, что Карлсен не будет наказан за отказ играть с Непомнящим
Магнус Карлсен

Магнус Карлсен. Фото: Paul Childs / Reuters

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о решении норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена не играть за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Его слова приводит РИА Новости.

Дворкович отметил, что с уважением относится к позиции норвежского шахматиста. Он заверил, что отказ играть с россиянином не повлечет за собой никакого наказания. «Санкций нет и быть не может, так как никакие правила нарушены не были», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в матче с Непомнящим. Согласно регламенту соревнований, соперником россиянина должен стать китайский шахматист Дин Лижэнь.

Непомнящий получил право играть за шахматную корону благодаря победе на турнире претендентов. 3 июля россиянин добился досрочной победы в соревнованиях. Лижэнь показал второй результат.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5.

Николай Костюков
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