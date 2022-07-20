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Непомнящий оценил отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону

Непомнящий заявил, что разочарован отказом Карлсена от матча за мировую шахматную корону

Фото: City News Moskva / Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую шахматную корону. Его слова приводит chess24 в Twitter.

Непомнящий заявил, что его разочаровывает и печалит решение соперника. «Может быть, он чувствовал себя заложником всей этой ситуации», — предположил он.

Об отказе Карлсена играть с Непомнящим стало известно ранее в среду, 20 июля. Норвежец объяснил, что не намерен защищать титул чемпиона мира из-за отсутствия мотивации.

Непомнящий получил право сыграть в чемпионском матче благодаря победе на турнире претендентов. Его соперником должен стать китаец Дин Лижэнь, который показал второй результат.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5.

Дарья Коршунова
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