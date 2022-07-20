Непомнящий оценил отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону

Непомнящий заявил, что разочарован отказом Карлсена от матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую шахматную корону. Его слова приводит chess24 в Twitter.

Непомнящий заявил, что его разочаровывает и печалит решение соперника. «Может быть, он чувствовал себя заложником всей этой ситуации», — предположил он.

Об отказе Карлсена играть с Непомнящим стало известно ранее в среду, 20 июля. Норвежец объяснил, что не намерен защищать титул чемпиона мира из-за отсутствия мотивации.

Непомнящий получил право сыграть в чемпионском матче благодаря победе на турнире претендентов. Его соперником должен стать китаец Дин Лижэнь, который показал второй результат.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5.